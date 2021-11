Apucaranenses são destaque no Desafio MTB Sertão

Da Redação

A Prefeitura de Apucarana divulgou nesta terça (23), que seis atletas da cidade tiveram bons resultados e foram destaque no evento Desafio MTB Sertão do XCM Marathon Bike, que ocorreu neste domingo (23) em Sertanópolis.

Destaques para Letícia Nogueira da Matta, Walmir Nogueira da Matta e Anderson Soares. Letícia ficou na primeira colocação na Sport sub-30 (de 12 a 29 anos), obtendo o sexto lugar na classificação geral da categoria. Ela, que ganhou um troféu, competiu na prova de 55 quilômetros e fez o tempo de 2h55.26.

O pai dela, Walmir, foi o segundo colocado na categoria Master D, enquanto Anderson foi o quarto na categoria Sub-23.

Fernanda Galvão e Adilson Rocha terminaram a competição em oitavo lugar na categoria dupla mista e Priscila Luz ficou na 11ª posição na categoria Master A.

Na categoria Sport sub-30 (de 12 a 29 anos), a segunda colocação ficou com a atleta Maria Fernanda Rocha Costa, seguida por Sharon Vicente da Silva, Jheniffer Soares e Mariane Peixoto Almeida.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, parabenizou os atletas pelos resultados alcançados no final de semana. “Os atletas apucaranenses foram destaques e fizeram uma prova maravilhosa no domingo em Sertanópolis. Alguns deles subiram ao pódio em suas categorias e representaram muito bem a nossa cidade numa competição que reuniu atletas de todo o Estado. É mais uma modalidade que conta com incentivo e apoio do prefeito Junior da Femac”, disse Grillo.

A competição realizada em Sertanópolis também foi desenvolvida pelas categorias Pro e Ligth (masculino e feminino).