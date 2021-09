Da Redação

Apucaranenses são convocados para defender o Paraná nos JEBs

Os alunos-atletas apucaranenses Cauã Carlos Lucchesi da Silva, de 13 anos, e Gabrielly Eduarda Santos Souza, 12, estão muito felizes, pois foram convocados nesta segunda-feira (20) para representarem a Seleção Paranaense de Atletismo nos Jogos Escolares Brasileiros (JEB´s), em competição que está marcada para ocorrer de 29 de outubro a 5 de novembro no Rio de Janeiro. Cauã e Gabrielly participarão da prova de 2.000m.

Aluno do Colégio São José e que compete defendendo a equipe da Secretaria Municipal de Esportes de Apucarana, Cauã havia se destacado no dia 14 de agosto no Centro Nacional de Treinamento de Atletismo (CNTA), em Cascavel, durante os Jogos Escolares do Paraná (JEP´s), quando conquistou medalhas de prata nas provas de 2.000m e de 800m. Na mesma competição, Gabrielly foi ouro nos 2.000m e bronze nos 800m.

“Foi uma alegria muito grande ser convocado, agora é focar nos treinos e lutar por uma boa colocação dos Jogos Escolares Brasileiros”, disse o jovem atleta, que já conquistou bons resultados nas edições da Vinteotinha e em provas regionais.

Gabrielly, que é ex-aluna da Escola Durval Pinto e que também defende a equipe da Secretaria Municipal de Esportes de Apucarana, realiza os seus treinamentos na pista do Complexo Esportivo Lagoão e no entorno do Lago Jaboti. “Fiquei muito feliz com a convocação e o meu esforço valeu a pena. Agora é seguir os treinamentos e tentar conseguir um bom resultado no Rio de Janeiro”, disse Gabrielly, aluna do Colégio Estadual Alberto Santos Dumont e que treina as segundas, quartas e sextas-feiras.

Revelada nas corridas das escolas municipais quando estudava na Escola Durval Pinto, Gabrielly começou a correr aos 8 anos de idade e a partir daí conquistou muitas vitórias, sendo destaque na São Silvestrinha, na Corrida Desafiando Gigantes em Cambé, na Quinzinha de Cornélio Procópio e garantindo o título por equipe na Vinteotinha de 2020.

O prefeito Junior da Femac recebeu a informação da convocação dos dois atletas com muita alegria. “É uma notícia que traz felicidade e que mostra o ótimo trabalho que é realizado no atletismo em nosso município numa parceria da Secretaria de Esportes e da Autarquia Municipal de Educação. Somos bicampeões na São Silvestrinha em São Paulo, na última Vinteoitinha tivemos muitas vitórias e agora teremos dois jovens atletas numa competição nacional muito importante”, disse o prefeito Junior da Femac.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes, ficou contente com a convocação dos dois atletas para a disputa dos JEB´s. “É muito gratificante ver os nossos corredores de Apucarana se destacando no esporte e de poder representar o nosso Estado. A Gabrielly e o Cauã foram muito bem nos Jogos Escolares do Paraná e tudo indicava que seriam convocados. Não deu outra, eles foram chamados e agora mostrarão o seus talentos no Rio de Janeiro”, frisa Grillo.

Cerca de 215 atletas irão compor a delegação paranaense no Rio de Janeiro. Entre as modalidades estão: atletismo, basquetebol, badminton, ciclismo, futsal, ginástica rítmica e artística, handebol, judô, karatê, natação, taekwondo, tênis de mesa, voleibol, vôlei de praia, wrestling e xadrez. Somando aos atletas, cerca de 40 técnicos e auxiliares técnicos acompanharão os estudantes paranaenses no desafio.

O JEB´s é realizado pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE) e o Ministério da Cidadania, por meio da Secretaria Especial do Esporte, o qual custeia todos os gastos para a etapa nacional (transporte, hospedagem e alimentação).