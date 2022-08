Apucaranenses são campeões em prova de ciclismo no Paraná

Da Redação

André Sabino, de 36 anos, campeão da categoria sub-40

Dois ciclistas de Apucarana, da equipe Family Bike, foram campeões em suas categorias, neste último domingo (7), no campeonato Alvo Bike, realizada em Alvorada do Sul, no norte do Paraná. Pela categoria light, os ciclistas percorreram 21 km.

No Sub-40, André Sabino, de 36 anos, conquistou o primeiro lugar, fazendo um tempo de 45 min e 42 segundo. Ele também se destacou na classificação geral, garantindo a segunda posição da categoria.

Já o apucaranense Ricardo Antônio Adorno, de 42 anos, garantiu o lugar mais alto do pódio pelo Sub-45. O atleta terminou com o tempo de 49 minutos e 48 segundos.

fonte: Reprodução Ricardo Antônio Adorno, 42 anos, campeão da categoria sub-45

