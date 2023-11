Apucaranenses são campeões do Mitsubishi Cup de Rally de Velocidade

Apoiados pelo Conselho Municipal de Esportes, os apucaranenses Leandro e Alfredo Moor (pai e filho), da equipe GS Racing, foram campeões da temporada 2023 na categoria L200 Triton ER do Campeonato Mitsubishi Cup de Rally de Velocidade. Na última etapa da competição, realizada no final semana no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu-SP, a dupla ficou em sexto lugar e garantiu o título no ano.

O campeonato, que é considerado o mais tradicional rally monomarca cross country de velocidade da América Latina e que conta com pilotos e navegadores de todo o país, teve a disputa de sete etapas, com todas ocorrendo em cidades do interior paulista.

Duas etapas da competição aconteceram em Mogi Guaçu, enquanto as demais foram disputadas em Pirassununga, Indaiatuba, Ibirá, Ribeirão Preto e São João da Boa Vista.

“Foi a nossa estreia na categoria com três vitórias e três segundos lugares. Na etapa final tivemos problemas mecânicos e terminamos a prova em sexto lugar, mas o importante é que garantimos o título do campeonato. Agora no ano que vem subiremos de categoria participando da Triton RS e correr em busca do bicampeonato do Mitsubishi Cup”, disse Leandro, que é conhecido como Ximura.

“O Leandro e o Alfredo realizaram uma campanha fantástica e estão de parabéns pelo resultado alcançado no Mitsubishi Cup de 2023, que é um campeonato muito forte, pois reúne as melhores duplas de rally de velocidade do Brasil”, frisa o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes de Apucarana.

