Apucaranenses são campeões do 2º Circuito da AABB de Vôlei de Praia

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As duplas apucaranenses formadas por Adalberto e Lucas, pelo naipe masculino, e Carol e Marília, no feminino, foram campeãs na 2ª edição do Circuito da AABB de Vôlei de Praia, que aconteceu neste final de semana nas quadras da Associação Atlética Banco do Brasil, em Apucarana. A competição, que reuniu 28 duplas, sendo 16 no masculino e 12 no feminino, teve a realização da AABB e da Associação de Voleibol de Apucarana (Avoap), com apoio da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura.

continua após publicidade .

LEIA MAIS: Avoap vence o Cevo Maringá no Regional de Voleibol Feminino

O coordenador geral do circuito, professor Adilson Franco de Souza, o Sassá, disse que a competição superou todas as expectativas. “Foi um final de semana com jogos de muita qualidade com as decisões nas duas categorias acontecendo no domingo. Agradeço a todos os atletas, aos apoiadores e aos patrocinadores pelo belo evento que foi realizado na AABB e destaco que mais circuitos ocorrerão. A próxima competição será no mês de dezembro”, frisa Sassá.

continua após publicidade .

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, Secretário Municipal de Esporte, acompanhou o evento nesse domingo de manhã. “A segunda edição teve bom nível técnico e mostrou que Apucarana e a região têm bons atletas na modalidade, com o circuito contando com o apoio do prefeito Junior da Femac”, destaca o professor Grillo.

Na final do circuito masculino, Adalberto e Lucas venceram Luan e Renan, de Marilândia do Sul e Apucarana, por 2 sets a 0. Os jogadores Henrique e Diego, também de Apucarana, terminaram a competição em terceiro lugar. Já pela disputa do título no feminino, Carol e Marília derrotaram Lorena e Luana, moradoras da Cidade Alta, por 2 sets a 0. As atletas apucaranenses Natália e Ana ficaram na terceira colocação.

Além de Apucarana, também participaram do 2º Circuito da AABB de Vôlei de Praia, atletas dos municípios de Arapongas e Marilândia do Sul.

continua após publicidade .

Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

Siga o TNOnline no Google News