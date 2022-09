Apucaranenses são campeãs sul-americanas de futsal com o Brasil

Da Redação

Nascidas em Apucarana, a atleta Danyele Caroline Graciano Freitas, a Dany, e a preparadora física Jayne Borim foram campeãs com a seleção brasileira no Campeonato Sul-Americano de Futsal Feminino Sub-20. A equipe do Brasil, comandada pelo técnico Márcio Coelho, conquistou o torneio após vitória no último sábado (10) contra a Colômbia pelo placar de 3 a 0.

O torneio, que aconteceu no Ginásio de Esportes Perinão, em Gramado, no Rio Grande do Sul, ocorreu entre os dias 2 e 10 de setembro. Os gols da final chegaram no segundo tempo através de Flávia, Senara e da apucaranense Dany.

A seleção do Brasil concluiu de forma invicta o campeonato, com 6 partidas vitoriosas. Foram 37 gols anotados e dois sofridos.

Jayne, ex-jogadora da Seleção Brasileira de futsal adulto na década de 90, atualmente comanda o Londrina Futsal no Paranaense da Série Ouro e na Liga Nacional. Já a jogadora Dany, de 18 anos, atua como ala na equipe londrinense.

fonte: Divulgação técnica Jayne Borim durante treinamento do Londrina Futsal

No mês passado em Cascavel, com o comando de Jayne, a equipe feminina sub-20 do Londrina foi campeã da Taça Brasil. A disputa do título foi contra o Stein/Cascavel, com empate por 3 gols no tempo normal. Na prorrogação, o Londrina venceu por 1 a 0. Jayne foi escolhida pela organização como a melhor treinadora da competição.

