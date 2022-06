Apucaranenses são campeãs em Campeonato Brasileiro de Pole Sport

Da Redação

As atletas apucaranenses e artistas circenses Débora Mezzomo, e Renata Aline foram campeãs durante o Campeonato Brasileiro de Pole Sport, que aconteceu no final de maio em Arapongas. As parceiras disputaram nas categorias 'Amador' e 'Artístico', e escolheram o tema Rainha de Gelo e de Fogo.

"Foi a nossa primeira disputa nesse esporte e ficamos muito felizes em vencer nessa categoria. Infelizmente, na categoria que ganhamos, não podemos ir para o Mundial. Porém, vamos continuar treinando", explica.

Sob o comando da instrutora Gabriella Siqueira Cardoso, de Apucarana, Débora diz que o esporte, por não ser tão conhecido, às vezes, é confundido com o Pole Dance. "O Pole Dance é uma dança mais sensual. Já o Pole Sport, não tem sensualidade e parece bastante com a ginástica rítmica mesmo", conta.

Campeonato

Arapongas foi sede do Campeonato Brasileiro de Pole Sport, que aconteceu no final de maio de 2022. O evento tem classificatória para o Mundial, que acontece em outubro na Suíça.

A competição ocorreu no Ginásio de Esportes Luiz Augusto Zin e contou com a participação de 117 atletas nas categorias feminino e masculino, dos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará, Pernambuco e uma equipe da Argentina, nas modalidades de Pole Sports, Pole Artístico, Lira Acrobática e Pole Pêndulo.