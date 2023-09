Apucaranenses relatam falta de água em domingo de calor intenso

Siga o TNOnline no Google News

Em um domingo (24) em que a temperatura máxima pode chegar aos 38º C, como aponta o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), moradores de Apucarana, norte do Paraná, reclamam da falta de água nas residências. O TNonline recebeu relatos de desabastecimento em várias regiões da cidade.

A Sanepar informou na na tarde deste sábado (23) que foram registrados problemas eletromecânicos nos equipamentos de uma das estações de bombeamento de água na cidade.

A previsão era de que o abastecimento voltasse à normalidade na madrugada de domingo (24), de forma gradativa. No entanto, muitos bairros continuavam sem água na manhã deste domingo (24), como a região do Jardim Eldorado e Loteamento Belvedere.

Em situações como esta, a orientação é que se faça uso da água, priorizando alimentação e higiene pessoal. Não desperdice. Só ficarão sem água os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.



