Da Redação

Apucaranenses recebem Prêmio Mulher Destaque

Em Sessão Solene realizada na noite desta quarta-feira (30.03), nas dependências da Câmara Municipal, onze mulheres receberam o “Prêmio Mulher Destaque”. A honraria, proposta através da Lei nº 118/2017, de autoria da ex-vereadora Márcia Regina da Silva de Sousa, tem como objetivo homenagear mulheres que se destacam profissionalmente ou que tenham prestado relevantes trabalhos na área social da nossa cidade.

continua após publicidade .

Conduzida pelo presidente do legislativo Franciley Preto, Poim, o evento contou com a presença do prefeito Junior da Femac, do vice-prefeito, Paulo Vital, secretárias municipais, autoridades e convidados.

Poim parabenizou todas as homenageadas. “Vocês já deixaram seus nomes marcados na história de Apucarana. O Prêmio Mulher Destaque é uma honraria proposta por uma ex-vereadora que também fez a sua história no nosso legislativo: a Márcia Sousa, que foi a minha homenageada. Também parabenizo e agradeço a minha esposa Vilma, não só pelo Dia Internacional da Mulher, mas por todos os dias, por tudo o que ela fez e faz na minha vida e do meu filho Leonardo”, disse o presidente.

continua após publicidade .

Poim completou, em nome de todos os vereadores, estendendo os cumprimentos a todas as mulheres, as servidoras do Legislativo e do Executivo e as mulheres batalhadoras da cidade de Apucarana. “Obrigado pelo empenho, pela dedicação de todas vocês que são fortes, guerreiras, que chegam no fim do dia com um sorriso no rosto. Vocês merecem todo nosso reconhecimento, respeito e admiração”.

A vereadora Jossuela destacou que Apucarana agradece por tudo o que as Mulheres fizeram e fazem por pela cidade. “Vocês se dedicam, são determinadas, lutam, dão exemplo, comemoram as conquistas, têm força e Amor por nossa cidade. Vocês, que recebem o Prêmio de “Mulher Destaque” merecem todo nosso respeito”.

Agradecendo a honraria, a ex-vereadora Márcia Sousa, falou em nome das homenageadas. “Retorno a esta Casa de Leis com o coração cheio de gratidão e não posso deixar de externar a minha satisfação, como ex-vereadora e sendo reconhecida como mulher que desenvolveu um trabalho relevante e importante na sociedade e na política apucaranense, tendo vários projetos desta mulher sendo realizados pela municipalidade e por este Legislativo. Aprendi que a vida é feita de pequenos detalhes, que somados ao longo do caminho se transformam em uma história. Cada conquista está ligada as nossas escolhas. Aprendi muitas coisas ao longo dos anos. Aprendi a compartilhar todas as minhas conquistas, e nesse momento este título não é só para mim, mas para todas nós 11 mulheres escolhidas como pessoas que se destacaram por atividades relevantes em nossa sociedade e em nossa na comunidade. Agradeço em nome de todas, pois a relevância desse título engrandece a nossa alma e não tem como mensurar a alegria e o contentamento que estamos em recebê-lo de cada uma de Vossas Excelências”, disse Márcia, que recebeu o Título do presidente da Casa, vereador Poim.

continua após publicidade .

Marcia agradeceu ainda aos secretários de Estado da Saúde, Beto Preto e da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost, por confiarem em seu trabalho. “Eu sou aquela mulher que fez a escalada da montanha da vida, removendo pedras e plantando flores” de Cora Coralina”, lembrou Marcia Sousa.

Finalizando, representando o prefeito Junior da Femac, a secretária Municipal da Mulher e Assuntos da Família, Denise Canesin, destacou a importância do mês de março e falou sobre o trabalho que o município realiza em prol das mulheres na cidade de Apucarana. “Temos Políticas Públicas voltadas as mulheres, programas, cursos, incentivos e acima de tudo trabalhamos pelo bem-estar de todas as mulheres de Apucarana e estar encerrando o mês com um evento como esse nos enche de orgulho. Temos 11 mulheres representando uma classe toda e recebendo honrarias dos nossos vereadores e vereadora. Em nome do prefeito Junior da Femac e de toda administração, parabenizo a Câmara Municipal”, finalizou Denise que já recebeu o Prêmio de Mulher Destaque em nossa cidade.

HOMENAGEADAS COM O “PRÊMIO MULHER DESTAQUE”

continua após publicidade .

- MÁRCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA – Indicada pelo vereador e presidente do Legislativo FRANCILEY PRETO GODOI, POIM

continua após publicidade .

- IZABEL ORTEGA - Indicada pela vereadora professora JOSSUELA PIRELLI

- ADRIANA PRETO GONÇALVES – Indicada pelo vereador MAURO BERTOLI

continua após publicidade .

- SILVANA REZENDE DE FREITAS – Indicada pelo vereador TIAGO CORDEIRO DE LIMA

continua após publicidade .

- CARMEN LUCIA IZQUIERDO MARTINS – Indicada pelo vereador ANTONIO GARCIA – TONINHO GARCIA

continua após publicidade .

- APARECIDA MARIA BARBOSA DA SILVA – Indicada pelo vereador LUCIANO FACCHIANO

- MARCIA MAGNO DE OLIVEIRA – Indicada pelo vereador MARCOS DA VILA REIS

continua após publicidade .

- AMÁLIA CHRISTINA CARLETO FANTE – Indicada pelo vereador LUCAS LEUGI

- VALDIZE ALVES DE CASTRO – Indicada pelo vereador LUCIANO MOLINA

- LUZIA DE FÁTIMA GONÇALVES DA SILVA – Indicada pelo vereador MOISÉS TAVARES

- ROSA CELESTE MALACRIDA MICHELAN Indicada pelo vereador RODRIGO RECIFE