Apucaranenses participam do Estadual de Atletismo Sub-20

Competição será realizada em Cascavel, no oeste do Paraná

Os atletas Adson Garcia da Silva, Guilherme Paschoal e Sabrina Gabrieli Pena, que representam a equipe da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, participam neste sábado e domingo (11 e 12) no Centro Nacional de Treinamento de Atletismo (CNTA), em Cascavel, da 56ª edição do Campeonato Paranaense Loterias Caixa de Atletismo na categoria sub-20. A competição terá a presença de atletas de vários municípios do Estado.

Destaque para a atleta Sabrina, que ocupa o segundo lugar na classificação geral do ranking nacional na prova de 800m e que é a atual campeã na mesma prova pela categoria sub-18. No Oeste do Estado, a competidora disputará as provas de 800m e de 1.500m.

-LEIA MAIS: No Lagoão, Apucarana Futsal tenta primeira vitória na Séria Prata

Guilherme participará das provas de 3.000m e de 5.000m. No início desse ano, ele foi o terceiro colocado na categoria sub-15 na Prova Vinteoitinha em Apucarana e obteve a nona posição na corrida de 5 km da Prova Pedestre XV de Fevereiro, realizada em Cornélio Procópio, enquanto Adson, que disputa as provas de 800m, 1.500m e de 3.000m, é campeão paranaense sub-16 e segundo colocado na categoria sub-17 da Vinteoitinha de 2023.

“No último final de semana também em Cascavel a nossa equipe de atletismo nas categorias sub-12 e sub-14 foi destaque no Festival Paranaense, conquistando dez medalhas, com quatro de ouro, uma de prata e cinco de bronze. Agora estamos na expectativa por bons resultados na categoria sub-20, com os atletas tendo o apoio do prefeito Junior da Femac e do vice-prefeito Paulo Vital”, frisa o professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes de Apucarana.

O Campeonato Paranaense Loterias Caixa tem a realização da Federação Paranaense de Atletismo, Secretaria de Esportes e Lazer de Cascavel, Fundação de Esportes e Cultura de Cascavel, Governo do Estado, Governo Federal, Unimed e Caixa Econômica Federal.

