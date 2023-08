Apucaranenses participam do Campeonato Estadual de Atletismo Sub-23

Os atletas Ghandi dos Santos Reinehr, Arthur Kulibaba Pereira, Adson Garcia da Silva e Sabrina Gabrieli Pena, da equipe da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, participam neste sábado (19/08), a partir das 9 horas, no Centro Nacional de Treinamento de Atletismo (CNTA), em Cascavel, da 16ª edição do Campeonato Paranaense Loterias Caixa de Atletismo Sub-23. A competição será disputada nas categorias masculina e feminina com a presença de atletas de todo o Estado.

continua após publicidade

De acordo com o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes de Apucarana, os quatro atletas competirão em duas provas cada no Oeste do Estado. “Vamos torcer na competição desse final de semana para que os nossos representantes consigam trazer bons resultados para o município. Eles têm experiência em outros campeonatos pelo Estado e viajam confiantes para Cascavel, com o quarteto contando com o apoio do prefeito Junior da Femac”, destaca Tom Barros.

- LEIA MAIS: Apucarana abre inscrições para o desfile de 7 de setembro

continua após publicidade

Gandhi vai disputar as provas de 200m e 400m; Arthur de 100m e 200m; e Adson e Sabrina participam das competições de 800m e 1.500m.

Também serão realizadas competições de salto em altura, salto em distância, lançamento do dardo, 400m com barreiras, lançamento de martelo, salto com vara, arremesso de peso, 110m com barreiras, 3.000m com obstáculos e 10.000m.

A competição estadual é realizada pela Federação Paranaense de Atletismo, Secretaria de Esportes e Lazer de Cascavel, Fundação de Esportes e Cultura de Cascavel, Governo do Estado e Unimed.

Siga o TNOnline no Google News