Apucaranenses participam do Campeonato Estadual de Atletismo Sub-14

Da Redação

A equipe da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana participará neste sábado (29), a partir das 9 horas, no Centro Nacional de Treinamento de Atletismo (CNTA), em Cascavel (Oeste do Estado), do 23º Campeonato Paranaense Loterias Caixa de Atletismo Sub-14. O município será representado por 25 atletas, sendo 17 no masculino e oito no feminino, com a competição sendo promovida pela Federação Paranaense de Atletismo e com o apoio da Prefeitura de Cascavel.

“O atletismo de Apucarana mais uma vez terá a presença de atletas numa competição estadual, mostrando o seu potencial na modalidade e buscando resultados positivos nas várias provas que serão disputadas em Cascavel. A maioria da nossa equipe estreará no Campeonato Paranaense, tendo o incentivo do prefeito Junior da Femac”, destaca o professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes.

Pelo naipe masculino estão inscritos os atletas Yohan Gabriel Brandino de Oliveira, Danilo Bastos, Erick Neves, Guilherme Lorenzo da Silva, João Vitor Souza, Lucas Gomes, Mateus Canuto, Matheus Costa Thiago, Samuel Canesin, Vinicius Spazzin, Vitor Hugo Fernandes, Murilo Raphael dos Santos, Filipe Sanches, Wagner Freitas, Murilo Silvestre dos Santos, Otávio Augusto Santos e Pedro Henrique Castro.

No feminino vão competir Andrelize Vitória Pereira da Cruz, Eloah Santos Leandro, Emanuely Paes Barbosa, Kethlyn Eduarda Gudinho, Mariana Francisco do Prado, Isabela Frederico Rodrigues, Livia Alves Macedo Matos e Rafaela Ramalho Pezenti.

As provas em disputa neste sábado no Oeste do Estado são as seguintes: 60m, 60m com barreiras, 150m, 800m, marcha atlética, lançamento do martelo, lançamento do disco, salto em altura, salto em distância, salto com vara, arremesso de peso, lançamento do dardo e revezamento 4x60m.

