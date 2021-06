Apucaranenses lamentam morte de mais uma vítima por Covid

Continua após publicidade

Welington Fernando da Silva, 28 anos, foi mais uma vítima do coronavírus em Apucarana. Pelas redes sociais amigos e parentes lamentam a sua morte ocorrida neste domingo (06).

"Com muita tristeza recebemos a notícia da morte do Elinho, vítima da covid. Ele filho da nossa querida Maria que nos ajuda com o canto pastoral na comunidade São Pedro, a quem nos unimos bem como a toda a sua família em oração. Que a certeza da ressurreição os conforte nesse momento!", diz um amigo no Facebook.

Elinho, como era conhecido participava ativamente da igreja na Paróquia Cristo Sacerdote, na região da Vila Nova em Apucarana e atuava também na comunidade do Jardim Colonial, na zona leste da cidade com sua família.

"Muito triste tudo isso. Misericórdia meu Deus. Que Deus conforte todos da família e o descanso eterno para o ELINHO", expressa um dos vários lamentos.

A Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (ASERFA) informou que o velório de Welington será na Capela Central de Apucarana às 11h e o sepultamento, no Cemitério Portal do Céu de Apucarana, às 13h.