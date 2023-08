Apucaranenses ficam no prejuízo após 123 Milhas cancelar passagens

A 123 Milhas suspendeu pacotes e passagens aéreas da sua linha "Promo" que já tinham sido comprados para viagens entre setembro e dezembro de 2023. Entre os diversos consumidores prejudicados, estão quatro apucaranenses, que, da empolgação faltando apenas três semanas para a viagem à Argentina, foram à frustração com o comunicado do cancelamento enviado pela agência.

Assessora da Prefeitura de Apucarana, Sara Calory conta que o passeio estava sendo planejado desde março por ela, o marido, o irmão e a cunhada. O avião levaria a família de São Paulo para Buenos Aires no dia 9 de setembro. Em seguida, eles iriam a Bariloche, onde iriam ficar entre os dias 12 e 14.

Frustrados os planos, a apucaranense diz que ainda tentam salvar a viagem. "Estamos tentando comprar outras passagens e as mais baratas estão R$ 2 mil por pessoa", lamenta. A viagem a Buenos Aires, segundo Sara, teve o custo de mais de R$ 3,4 mil. Para Bariloche, que foi adquirida em outra agência de viagens, foram gastos R$ 4 mil no total.

Ela informou que registrou a reclamação no Procon, Reclame Aqui e no site do Consumidor.gov, onde trata diretamente com a empresa, entretanto, ainda não obteve qualquer resposta. No comunicado, a 123 Milhas disse que irá devolver os valores pagos pelos clientes por meio de vouchers a serem trocados por passagens, hotéis e pacotes.

