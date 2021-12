Da Redação

Apucaranenses falam sobre o Natal; assista

Apucaranenses que estavam no centro da cidade nesta quinta-feira (23), falaram sobre a expectativa para o Natal. Dia 25, dia do nascimento de Jesus Cristo, está quase chegando e a data, como tradição, sempre reúne as famílias.

Katia Leal Zainaghi, de 66 anos, disse que o verdadeiro significado do Natal é lembrar do aniversariante. "Jesus é o principal. Infelizmente algumas pessoas acabam esquecendo, pensam apenas em se reunir com a família, amigos, tudo isso é muito importante, mas o aniversário de uma pessoa é um único dia, uma vez por ano, não podemos esquecer de Jesus", disse.

Para Claudinei Gomes do Nascimento, de 49 anos, o Natal representa o amor e vai muito além dos presentes. "O amor tem que prevalecer, as vezes as pessoas misturam tudo, vê o lado do comércio, presentes, mas o que importa é Jesus Cristo. Jesus é amor, fonte de vida eterna, esperança. Natal para mim é isso, viver em Jesus, mais amor ao próximo. Que todas as pessoas reflitam cada vez mais sobre a vida e possam estar buscando Jesus", comenta.

Já Letícia Hurata, de 27 anos, vai aproveitar a data para ficar próxima dos familiares. "Depois dessa pandemia, agora que a situação está melhor, vou aproveitar em família, a vida é um sopro, essa pandemia nos mostrou isso. No Natal o importante é estar ao lado de quem amamos, reunir quem a gente ama, passar por cima das brigas, perdoar e não esquecer o real sentido, que é Jesus", finaliza.

ASSISTA:

Apucaranenses falam sobre o Natal; assista - Vídeo por: Reprodução