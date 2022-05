Apucaranenses estão confirmados no 14º Transcatarina

Da Redação

Dois apucaranenses estão confirmados na 14ª edição do Transcatarina, que tem pouco menos de dois meses para acontecer. O evento já conta com um grid formado por 210 veículos. São pilotos e navegadores de diversas regiões do Brasil, representando – até o momento – 14 estados e 95 cidades.

O primeiro é o piloto Leandro Pereira Moor (Ximura)– campeão da categoria Máster em 2020, ao lado do navegador Claudio Flores (de Itajaí, SC). O segundo é o navegador Jhonatan Ardigo (Chico) – campeão da categoria Máster em 2019, ao lado do piloto Olair Fagundes (de Cuiabá, MT). Ambas as duplas disputarão o Transcatarina 2022 nesta mesma formação e, portanto, prometem briga boa em busca do título.

E quem ganha é a cidade de Apucarana que terá dois grandes competidores do rali de regularidade no evento, com grandes chances de pódio. “Já saímos da nossa cidade com um concorrente de peso e, ao chegar no evento, nos encontramos com tantas outras feras que também se dedicarão ao máximo para conquistar a vitória de 2022. Vencer o Transcatarina nunca foi fácil, e este ano, estará ainda mais difícil”, disse Ximura.

O Transcatarina 2022

De 05 a 09 de julho, o 14º Transcatarina percorrerá cerca de 800 quilômetros, com largada da cidade de Fraiburgo, a Terra da Maçã, e, após pernoitar em Canoinhas e São Bento do Sul, chegará em Jaraguá do Sul. Uma aventura que explorará os caminhos do Vale dos Imigrantes, Vale dos Contestado e o Caminho dos Príncipes.

“São 14 anos fazendo história, promovendo as belezas turísticas e valorizando a cultura de Santa Catarina. Durante cinco dias, passamos por diversas cidades e, principalmente o pessoal das categorias de passeio, tem a oportunidade de aproveitar o melhor do estado catarinense”, destaca Gatti.

As categorias que ainda têm vagas para o Transcatarina 2022 são de competição (Máster, Graduados, Turismo, Turismo Iniciante e Turismo Light) e passeio (Passeio Radical 03, Camping e Adventure 02). As inscrições seguem abertas e podem ser feitas pelo site www.transcatarina.com.br.

As categorias Passeio Expedition, Passeio Radical 01 e 02, Adventure 01 e 03, já estão lotadas.

Grande em todos os sentidos

Ao participar do Transcatarina, os apucaranenses enaltecem o nome da cidade no evento pois, entre tantos outros participantes, eles aceitaram o convite de encarar essa grande aventura. E o Transcatarina é grande por diversos motivos.

Reunindo uma caravana formada por cerca de 700 pessoas, o Transcatarina colabora com a economia das cidades por onde passa, uma vez que os visitantes consomem de restaurantes, hotéis, postos de combustíveis, oficinas, adquirem artesanato etc.

Ainda, desempenha o lado social, ao arrecadar alimentos não perecíveis. Em média são entregues 12 toneladas de alimentos por ano, distribuídas entre as comunidades carentes, indicadas pelas prefeituras que apoiam o Transcatarina.

“Também temos o Rally Solidário, realizado no sábado que antecede o início do Transcatarina. É um evento destinado às crianças e adultos portadores de algum tipo de deficiência intelectual”, destacou Gatti. No ano passado, foram cerca de 40 alunos da AMA Fraiburgo e da APAE Fraiburgo que participaram de um passeio off-road de aproximadamente 60 quilômetros pela região de Fraiburgo. Os veículos utilizados foram os 4x4 dos próprios participantes do Transcatarina, que também serão os pilotos dessa aventura. “Este ano vamos repetir essa iniciativa. Ao proporcionar essa experiência, as crianças sentem-se acolhidas, e ainda colaboramos para o desenvolvimento e reforçamos questões de socialização e empatia”, encerrou.