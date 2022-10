Apucaranenses disputam os JAP´s Combate e o Brasileiro de Kung Fu

Da Redação

Atletas apucaranenses disputam a partir desta quarta-feira (12/10) nas cidades de Londrina e Goiânia-GO, respectivamente, dos Jogos Abertos do Paraná (JAP´s) Combate e do Campeonato Brasileiro na modalidade de kung fu. No primeiro evento esportivo, Apucarana será representada por 10 atletas e no segundo campeonato terá a participação de 18 competidores. As duas competições prosseguem até o próximo domingo (16/10).

O professor Abel Cezar Cândido Bento, de Apucarana, disse que nos JAP´s o kung fu será realizado na Associação Cultural e Recreativa Okinawa de Londrina (Acrol), contando com os atletas Adriano Lima Dantas Junior, João Victor Rodrigues, Matheus Santos, Sady Ivan Ribeiro Neto, Antônio Soares, Victor Fukunaga, Castor Solano, Emyly Mayara, Sirlei Cruz e Vitória Reis.

“Na disputa do ano passado fomos campeões no masculino e no feminino, conseguindo três medalhas de ouro, duas de prata e uma medalha de bronze. A competição também aconteceu em Londrina”, destaca Abel.

Nos JAP s Combate de 2021, Julio Cezar Bento, Cíntia Varella e Sirlei Cruz ficaram na primeira colocação. Lenimar Madeira e Jheyne Rawanne terminaram a competição em segundo lugar e Brandon Silva obteve a terceira posição.

No Campeonato Brasileiro em Goiânia, representando a seleção paranaense, estão inscritos Abel Cezar, Leandro Santos, Lucas Santos, Luiz Bezerra, Lucas Emanuel, Alexandre, Sanderson, Kawan, André, Nicolas, Rafael, Lenimar Madeira, Jheyne Rawanne, Cíntia Varella, Madelaine Silva, Maiby, Kemilly e Isabel.

Na competição nacional, realizada no ano passado em Brasília, Apucarana faturou sete medalhas de ouro, duas de prata e duas de bronze, com a equipe sendo representada pelos atletas Abel Cezar, Leandro Santos, Lucas Emanuel e Madelaine Silva.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, Secretário Municipal de Esportes da Prefeitura, acredita na conquista de bons resultados nesta semana. “O nosso kung fu hoje é muito forte a nível estadual e nacional e, com certeza trará muitas medalhas de Londrina e Goiânia. Em 2021 foram muitas conquistas e nesse ano a expectativa é ainda maior, com o kung fu contando com o apoio total do prefeito Junior de Femac”, frisa o professor Grillo.

fonte: Silvia Vilarinho





