Apucaranenses disputam o Estadual de Kung Fu

Treze atletas de Apucarana disputam neste sábado (9), no Ginásio de Esportes José Muller, em Rio Negro (Sul do Estado), a 24ª edição do Campeonato Paranaense de Kung Fu (Wushu). A competição contará com a presença de atletas nas categorias menores e adulto.

O professor Abel Cezar Bento disse que o campeonato terá a participação de atletas do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. “Todos os atletas de Apucarana são das oficinas esportivas que acontecem nas escolas municipais. Devido à pandemia participamos nos últimos meses de algumas competições on-line, mas agora depois de algum tempo vamos disputar um campeonato de forma presencial. Será uma disputa muito difícil em Rio Negro, pois reunirá os principais atletas do Sul do País”, destaca Abel.

De acordo com ele, a competição neste sábado é classificatória para o Campeonato Brasileiro desse ano que ocorrerá em Brasília. “No Paranaense levaremos seis atletas das categorias de base e sete adultos, todos com chances de ganharem medalhas e vagas para o Campeonato Brasileiro”, disse Abel, que comanda os treinamentos durante a semana nas escolas municipais e aos sábados pela manhã no Complexo Esportivo Lagoão.

O Secretário Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, José Marcelino da Silva, o Grillo, deseja sucesso aos atletas nesta competição. “O kung fu é mais uma modalidade que tem se destacado em Apucarana, seja nas competições realizadas no Estado e também a nível interestadual. O Abel faz um ótimo trabalho na modalidade e tem conseguido trazer resultados positivos para o município. É mais um esporte que conta com apoio total do prefeito Junior da Femac”, salienta Grillo.