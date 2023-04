Apucaranenses disputam o Estadual de Atletismo Adulto

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Atleta disputa o FAP neste sábado

Os atletas Arthur Colibaba Pereira, 17, e Ghandi dos Santos Reinehr, 21, da equipe da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, disputam neste sábado (29/04), a partir das 8 horas, no Centro Nacional de Treinamento de Atletismo (CNTA), em Cascavel (Oeste do Estado), o Torneio da Federação de Atletismo do Paraná (FAP), na categoria adulto, com a presença de competidores de todo o Estado.

continua após publicidade .

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes de Apucarana, disse que Artur disputa as provas de 100m e 200m e Ghandi participará das provas de 200m e 400m. “O Arthur é uma das revelações do nosso atletismo e fará a sua estreia numa competição estadual, enquanto Ghandi está na modalidade desde 2015, inclusive já tendo disputado o Brasileiro. A dupla está bem treinada e conta com o incentivo do prefeito Junior da Femac”, destaca o professor Grillo.

-LEIA MAIS: Destaque em corridas, apucaranense de 9 anos coleciona troféus

continua após publicidade .

Aluno do Colégio Estadual Izidoro Luiz Cerávolo, Arthur tem conquistas nas fases municipais dos Jogos Escolares do Paraná (JEP s). Já Ghandi, que é acadêmico de educação física da Faculdade Norte Novo de Apucarana (Facnopar), foi sexto colocado no Campeonato Brasileiro de 2017 em São Paulo, vice-campeão do Paranaense de 2017 em Maringá e terceiro colocado na fase final dos Jogos Escolares do Paraná de 2018 em Campo Mourão, além de outras conquistas regionais e municipais.

A competição é realizada pela Federação Paranaense de Atletismo, Secretaria de Esportes e Lazer de Cascavel, Fundação de Esportes e Cultura de Cascavel, Governo do Estado e Unimed.

Siga o TNOnline no Google News