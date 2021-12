Apucaranenses disputam o Campeonato Brasileiro de Kung Fu

Da Redação

Os atletas Abel Cezar Cândido Bento, Leandro Felipe dos Santos, Lucas Emanuel dos Santos e Madelaine Gomes da Silva disputam desta quinta-feira até domingo em Brasília, o 31º Campeonato Brasileiro de Kung Fu Wunshu, competição que será realizada no ginásio de esportes da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB).

Abel, que também é professor da modalidade, e Leandro, competirão na categoria taijiquan (mãos livres e armas), adulto. Lucas disputa a categoria nanquan (mãos livres e armas) infantil, e Madelaine participará da categoria taijiquan (mãos livre e armas) infantil.

De acordo com Abel, atleta mais experiente do quarteto, o kung fu de Apucarana passa por uma grande fase, pois nessa temporada foi campeão geral nos Jogos Abertos do Paraná (JAP´s) – Combate, em Londrina, e conquistou 32 medalhas no Campeonato Paranaense, em Rio Negro. “Nos Jogos Abertos, Apucarana conquistou três ouros, duas pratas e um bronze, enquanto no Paranaense ganhamos 26 medalhas de ouro, cinco de prata e um bronze. Vamos bem preparados e confiantes para Brasília em busca de bons resultados”, destaca Abel.

O Secretário Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, professor José Marcelino da Silva, o Grillo, deseja sucesso aos atletas na competição nacional. “O kung fu de Apucarana vem mostrando a sua qualidade e capacidade com os resultados alcançados ao longo do ano. Acredito no potencial dos quatro atletas no campeonato em Brasília. Tenho certeza que eles vão representar a cidade muito bem, tendo a torcida do prefeito Junior da Femac”, disse Grillo.

No Campeonato Paranaense realizado no mês de outubro, Abel conquistou quatro medalhas de ouro e uma de prata; Leandro (2 de ouro e de 2 prata); Lucas (2 de ouro) e Madelaine (2 de ouro e 1 de prata).

Os atletas viajam com apoio da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana e do Conselho Municipal de Esportes.

O Campeonato Brasileiro é uma parceria entre a Confederação Brasileira de Kung Fu Wushu, a Federação de Wushu do Distrito Federal e a Secretaria de Esportes do DF. São esperados mais de 500 atletas de 20 estados na competição nacional, com a organização informando que seguirá todos os protocolos de prevenção contra a Covid-19.