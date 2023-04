Apucaranenses disputam o Brasileiro de Atletismo em Cascavel

Da Redação

Guilherme Paschoal, Adson Garcia da Silva e Sabrina Gabrieli Pena

Os jovens atletas Guilherme Paschoal, Adson Garcia da Silva e Sabrina Gabrieli Pena, da equipe da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, disputam de sexta-feira a domingo (07, 08 e 09/04), no Centro Nacional de Treinamento de Atletismo (CNTA), em Cascavel (Oeste do Estado), o Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Atletismo na categoria sub-20, masculino e feminino.

A competição, que inicia nesta sexta-feira, às 8h20, conta com a participação de 710 atletas de 124 clubes, sendo seletiva para o Campeonato Pan-Americano da categoria, que está marcado para o período de 19 a 21 de maio em Bogotá (Colômbia).

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, disse que Guilherme disputará as provas de 3.000m e de 5.000m, Adson participará das competições de 800m e de 1.500m e Sabrina compete nos 800m e 1.500m. “No mês passado também em Cascavel os três atletas conseguiram bons resultados no Campeonato Paranaense da categoria. A expectativa agora que fiquem entre os melhores colocados na competição nacional”, destaca o professor Grillo.

Na disputa do Campeonato Paranaense, que reuniu atletas de 12 cidades, Adson, de 16 anos, ganhou prata nas provas de 800m e de 3.000m e bronze nos 1.500m; Guilherme, 15, ficou em terceiro lugar na prova de 5.000m e na quinta posição nos 3.000m, enquanto Sabrina, 17, faturou prata nos 800m e bronze nos 1.500m.

A competição no Oeste do Estado é realizada pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), em parceria com o Governo do Estado do Paraná, por meio da Superintendência Geral do Esporte e com apoio da Prefeitura de Cascavel, por meio da Fundação de Esportes e Cultura (FMEC).

