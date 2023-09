Apucaranenses disputam o atletismo dos Jogos Abertos do Paraná

Os atletas Geison Novais de Souza, Luiz Cláudio de Freitas, Tiago Chagas, Arthur Luis Kulibaba Pereira e Claudete Pinheiro de Freitas Biz, da equipe adulta da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, participam a partir dessa sexta-feira (29/09), na pista da Universidade Estadual de Londrina (UEL), da modalidade de atletismo na 65ª edição dos Jogos Abertos do Paraná (JAPS). A competição é realizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e com apoio da Prefeitura de Londrina.

Na categoria masculina os atletas de Apucarana disputarão as provas de 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m, revezamento 4x400m e de 5.000m. Destaque para os competidores Geison e Luiz Cláudio, que no último domingo (24/09), conquistaram o segundo lugar na classificação geral da prova de revezamento na 14ª Maratona Internacional de Foz do Iguaçu, com o tempo de 2h38min:20seg. Cada atleta percorreu 21 quilômetros.

Já pela categoria feminina, Claudete participará das provas de 5.000m e de 10.000m. Na fase final dos JAPS do ano passado em Cascavel, ela ficou em quarto lugar na prova de 10.000m, com o tempo de 44’34”, e obteve a sexta colocação nos 5.000m (21’38”). Claudete também é a atual bicampeã da prova de 10.000m do Circuito Sesc de Corrida em Apucarana e tem outras conquistas regionais.

“A equipe adulta de atletismo de Apucarana tem conquistado bons resultados nas competições regionais e estaduais nos últimos anos e, agora os atletas lutam por boas colocações neste final de semana em Londrina. Todos os competidores que participarão dos Jogos Abertos contam com o incentivo do prefeito Junior da Femac”, destaca o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes de Apucarana.

Nos JAPS em Londrina estão inscritas atletas de 18 cidades na categoria feminina e competidores de 24 municípios na categoria masculina. As disputas acontecerão nos dias 29 e 30 de setembro e 1º de outubro.

