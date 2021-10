Apucaranenses disputam JOJUP´s e JAP`s no atletismo

Da Redação

Os atletas João Pedro Machado Dias, Edson Aparecido Emídio e Luiz Henrique Pereira, da equipe de atletismo da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, disputam neste final de semana (sábado e domingo), os Jogos da Juventude do Paraná (JOJUP

s) e os Jogos Abertos do Paraná (JAP´s). As duas competições serão realizadas no Centro Nacional de Treinamento em Atletismo (CNTA), em Cascavel (Oeste do Estado).

O Secretário Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, professor José Marcelino da Silva, o Grillo, disse que os três atletas estão focados e confiantes para as competições. “Os três já competiram na atual temporada, vem de bons resultados e brigarão por medalhas em Cascavel. Graças ao apoio do prefeito Junior da Femac os nossos atletas têm competido em várias cidades do Estado”, disse o professor Grillo.

Revelado na escolinha de atletismo da Secretaria Municipal de Esportes de Apucarana, João Pedro disputa os JOJUP s no sábado e os JAP´s no domingo, competindo no salto em distância. Nos dois dias as provas iniciam às 9 horas. Na última prova que disputou, João Pedro foi medalha de prata no salto em distância no 2º Torneio da Federação de Atletismo do Paraná, realizado no dia 10 de julho em Cascavel.

Edson Emídio e Luiz Henrique estarão em ação neste domingo nos Jogos Abertos do Paraná. O primeiro atleta compete nas provas de 5.000m, às 9 horas, e de 3.000m com obstáculos, às 16 horas. No dia 25 de setembro, em Cascavel, Edson ganhou a medalha de prata na prova de 3.000m com obstáculos durante a 65ª edição do Campeonato Paranaense Loterias Caixa Adulto.

Luiz Henrique disputa a prova de 5.000m, às 9 horas, e de 1.500m, às 12 horas. Como preparação para os JAP´s, no último final de semana o atleta de Apucarana disputou a Prova Pedestre da Univel em Cascavel, com percurso de 10.000m. Luiz Henrique ficou em primeiro lugar na categoria (30 a 35 anos) e na terceira colocação na classificação geral.