Apucaranenses disputam final do Campeonato Paranaense de Karatê

A deleção apucaranense terá 72 atletas, além da comissão técnica

A maior delegação de atletas da história de Apucarana está classificada para uma final do Campeonato Paranaense de Karatê. São 72 atletas e 6 técnicos e um árbitro, que disputam em mais de 108 categorias neste sábado (26), em Campo Mourão, da final da competição estadual.

A presidente da Associação Karatê Vida, Juliane Veiga da Fonseca, explica que a equipe apucaranense está muito bem preparada. “Estamos vindo de ótimos resultados. Mais do que os podiums, estamos felizes pela evolução dos atletas. Dos 72 competidores, 22 são do nosso projeto social, o “Kara te vida para todos”, 27 do Projeto Iniciação Esportiva Aprender e Jogar, do Sesc de Apucarana, que tem o professor Thiago Salustiano como treinador e atleta da equipe. Estamos fazendo a diferença através do esporte”, afirma Juliane.

Para chegar à final, a delegação apucaranense teve um duro caminho. Na primeira fase, que aconteceu em maio, na cidade de Maringá, foram 9 ouros, 2 pratas e 3 bronzes. Na segunda fase, em Paranaguá, no mês de julho, foram 10 ouros, 6 pratas e 7 bronzes. E a terceira fase, em setembro, em Cascavel, 4 ouros e 4 bronzes.

Para o coordenador da delegação apucaranense, Professor Alan Pereira, estamos vivendo a melhor fase da Associação de Kara Te Vida dentro da federação. “Conquistamos vários títulos este ano. Temos atletas nossos na seleção paranaense e agora a maior delegação no campeonato do estado. Os alunos foram treinados pelo técnico Jeferson de Oliveira e demais treinadores de Apucarana, estou confiante que vamos com objetivo de sermos campeões gerais”, ressalta Alan, que foi técnico recentemente da seleção paranaense de Karatê .

A expectativa da presidente, Juliane Veiga, não é diferente. “Temos condições de voltar de Campo Mourão com bons resultados. Além da quantidade temos ótimos atletas. Em etapa do brasileiro, já temos representantes com prata e bronze. E em jogos oficiais do estado, temos caratecas com 2 duas pratas e ficamos em 4 lugar no geral por equipe. Isto mostra a consistência do esporte na cidade, que só no projeto ao longo desses 14 anos já atendemos mais de 1000 crianças”, diz Juliane.

Todos os atletas que vão competir na fase final do Campeonato Paranaense de Karatê não estão pagando a inscrição e nem transportes. “Conseguimos o apoio da Apucarana Autopeças, Plásticos Magno , Conselho Municipal do Esporte de Apucarana e do Sesc Paraná. É algo muito importante para incentivá-los e dar ritmo para os caratecas em futuras competições. Contamos com a participação do Sesc, quero agradecer o gerente Da unidade de Apucarana Ronaldo Romani que se empenhou para os alunos estarem indo com time de Apucarana, e também agradecer os conselhos CMAS E CMDCA do município de Apucarana ”, frisa Juliane.

A deleção apucaranense será composta por 72 atletas, pelo coordenador geral, professor Alan Pereira da Silva, além dos técnicos Jeferson de Oliveira, Eliane dos Santos Correa, Danyel de Oliveira, Thiago Salustiano, Hugo Bernardes, André Firmo e do arbitro Amauri Valério.

