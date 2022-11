Apucaranenses disputam fase final do Campeonato Brasileiro de Karatê

Da Redação

Julio Ortega Galeano e Gabriel Firmo Rodrigues disputarão o Campeonato Brasileiro de Karatê

Os apucaranenses Julio Ortega Galeano e Gabriel Firmo Rodrigues disputarão a fase final do Campeonato Brasileiro de Karatê a partir desta segunda-feira (7). evento vai acontecer no Ginásio Poliesportivo Mauro Pinheiro, do Ibirapuera, em São Paulo.

De Apucarana, Alan Pereira da Silva foi convocado pela décima quinta vez para ser o técnico da seleção paranaense. O professor já foi campeão paranaense diversas vezes, penta campeão brasileiro, decacampeão sul-americano, bicampeão panamericano e vice campeão mundial.

"A Associação Karatê Vida atua há cerca de 14 anos na cidade de Apucarana. Já passaram mais de mil jovens na nossa associação, oferecendo aulas de karatê gratuita para jovens e adolescentes. Esse anos já estamos colhendo muito fruto desse trabalho árduo", disse Alan.

Na competição realizada em Londrina, norte do Paraná, Julio ganhou prata no kumite, categoria cadete, e bronze no kata, enquanto Gabriel faturou bronze no kata e no kumite, na categoria sub-14.

O campeonato, organizado pela Confederação Brasileira de Karatê (CBK), acontece até o próximo dia 12. A delegação do Paraná conta com mais de 100 atletas. A competição contará com 27 estados do Brasil, tendo mais de 2 mil atletas.

