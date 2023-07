Apucaranenses disputam cinco modalidades nos Jeps em Maringá

Competindo em cinco modalidades, alunos/atletas apucaranenses dos colégios Santos Dumont, Heitor Furtado, Godomá de Oliveira, Izidoro Luiz Cerávolo, Mater Dei, São José e Platão disputam a partir deste sábado (15/07), em Maringá, a fase final da 69ª edição dos Jogos Escolares do Paraná (Jeps). A competição prossegue até o dia 22 de julho e será disputada na categoria A (estudantes de 15 a 17 anos). São 782 colégios inscritos, representando 230 municípios do estado.

continua após publicidade

Apucarana terá a participação de atletas nas modalidades de atletismo (m e f), badminton (m e f), basquetebol (m), voleibol (f) e vôlei de praia (m).

“Competidores que se destacaram em suas modalidades nas fases classificatórias serão os nossos representantes na fase decisiva dos Jogos Escolares em Maringá. Agora vamos torcer para que consigam bons resultados e tendo o incentivo do prefeito Junior da Femac”, destaca o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes de Apucarana.

continua após publicidade

No atletismo estão inscritos os atletas Guilherme Paschoal e Madelaine Gomes da Silva, do Colégio Heitor Furtado; Pedro Henrich Machado de Oliveira, do Colégio São José; Clayton Gomes Maciel, do Colégio Godoma de Oliveira; Gabrielly Eduarda dos Santos de Souza, do Colégio Santos Dumont; e Ana Clara Avanci Cazadei, do Colégio Mater Dei.

- LEIA MAIS: Equipes de handebol de Apucarana participam dos jogos de Marumbi

Guilherme compete na prova de 3.000m e Madelaine disputa as provas de 3.000m e no salto em altura. Pedro Henrich e Clayton estão inscritos no salto em altura. Gabrielly competirá nos 800m e Ana Clara participará do lançamento do disco e do arremesso de peso. Os cinco primeiros alunos foram revelados nos festivais de atletismo da cidade e nos circuitos de corridas de rua das escolas municipais.

continua após publicidade

As competições nessa modalidade serão realizadas no Estádio Regional Willie Davids e no Centro Esportivo Miosotis.

O Colégio Platão está no grupo D e disputará o basquetebol masculino, fazendo a sua estreia neste sábado (15/07), às 8 horas, na quadra 1 do Ginásio de Esportes Valdir Pinheiro, contra o Colégio Eduardo Suplicy, de Francisco Beltrão.

O Colégio São José participa do voleibol feminino e do vôlei de praia masculino. Na primeira modalidade, as apucaranenses enfrentam as meninas do Colégio Nestor Victor, de Pérola. O duelo será na próxima segunda-feira (17), às 9h30, no Colégio Marista, pelo grupo D. O vôlei de praia do “São José” também estreia na próxima segunda-feira (17), às 10 horas, na quadra 3 da Vila Olímpica, frente ao Colégio Conselheiro Carrão, de Assaí, pelo grupo C.

Na modalidade de badminton o Colégio Izidoro Luiz Cerávolo será representado pelos alunos Eric e Iasmin Mariuti, que competirão a partir da próxima quarta-feira (19), no Centro de Iniciação ao Esporte, no Jardim Paulista.

Siga o TNOnline no Google News