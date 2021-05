Apucaranenses disputam campeonato de Kart Cross em Maringá

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Neste próximo final de semana, dias 22 e 23 de maio, acontecerá a abertura do Campeonato Paranaense de Kart Cross, em Maringá, no autódromo Race Garden. Competidores do Paraná e de outros estados irão participar da prova.

Apucarana também estará presente na competição, com nove representantes da Apukart. São eles: os pilotos Thiago Rubian, Euler Rufatto, Wagner Hirt, Dudu Basílio, Rafael Bertasso, Raphael Ortiz, Allyson Vieira, Sidnei koiti e Júnior Pontalti.

Essa é a primeira de quatro etapas do campeonato. A cidade de Apucarana foi escolhida para acontecer a próxima, que acontece já no mês de junho. Os dias ainda não foram definidos.

O evento deste final de semana não será aberto ao público.

A competição é considerada a prova de mais alto nível da modalidade em todo o país. Ela é organizada pela Federação Paranaense e pela Confederação Brasileira de Automobilismo.