Apucaranenses disputam a 9ª edição da Corrida Pedestre de Sertaneja

Composta por 18 atletas, a equipe de atletismo das categorias menores da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana participará neste domingo (18/06), a partir das 8 horas, da 9ª edição da Corrida Pedestre de Sertaneja. A competição terá largada na praça central e é promovida pela Prefeitura de Sertaneja, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Turismo.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, coordenador geral de atletismo da Secretaria Municipal de Esportes de Apucarana, disse nessa sexta-feira (16/06) que o município terá representantes nas categorias de 8 a 11 anos (500m), de 12 a 15 anos (800m) e de 16 a 17 anos (1 km), masculino e feminino.

De acordo com ele, estão inscritos os atletas Adryan Gomes, Davi Luiz, João Vitor Bernardo, Pedro Henrique Bernardo, Luiz Gustavo, Rômulo Monteiro, João Pedro Soares, Pedro Henrich Machado de Oliveira, Guilherme Paschoal, Yohan Gabriel Brandino de Oliveira, Pedro Reis, José Vitor, Vytória Rafaely, Isabela Frederico, Nathaly Monteiro, Andrelize Vitória Pereira da Cruz, Madelaine Gomes da Silva e Gabrielly Eduarda dos Santos de Souza.

O professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes de Apucarana, acredita que a equipe conseguirá muitas medalhas e troféus neste domingo. “Os nossos jovens atletas com certeza vão trazer muitas premiações para Apucarana. Nas provas nesse ano a equipe foi destaque na Vinteoitinha, na Quinzinha em Cornélio Procópio, na Corrida Tiradentes em Maringá, na Prova Adriana de Souza em Ibiporã, além de ter alcançado boas colocações no Torneio da Federação Paranaense e nas fases regional e macrorregional dos Jogos Escolares do Paraná”, frisa Tom Barros.

Todos os atletas da equipe de atletismo das categorias menores de Apucarana foram revelados no Circuito de Corridas de Rua das Escolas Municipais, competição que é realizada pela Autarquia Municipal de Educação (AME) e Secretaria Municipal de Esportes e, que conta com apoio total do prefeito Junior da Femac.

