Apucaranenses disputam a 13ª edição do MMA Sanda Combat

As lutas acontecem na noite deste sábado (10).

As lutas acontecem na noite deste sábado (10).

As lutas acontecem na noite deste sábado (10).

As lutas acontecem na noite deste sábado (10).

As lutas acontecem na noite deste sábado (10).

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Os atletas, Pedro Henrique Bertucci, de 18 anos, Bruno Gabriel Freitas, 23, Elton Yamaguti, 29, e Luiz Oliveira, 31, todos de Apucarana, disputam na noite deste sábado (10), no Ginásio de Esportes de Salto Del Guairá, no Paraguai, a 13ª edição do MMA Sanda Combat Sanshou.

continua após publicidade

Ao todo acontecerão 13 lutas, sendo seis de MMA, cinco de kickboxing e duas de jiu-jitsu. Pedro Henrique e Bruno competem no kickboxing, enquanto Elton e Luiz lutarão no MMA.

- LEIA MAIS: Em casa, Apucarana Sports enfrenta o Toledo tentando se firmar no G4

continua após publicidade

Atleta mais experiente na competição entre os apucaranenses, Luiz enfrentará Angel Bogado, do Paraguai, na categoria 100 quilos. O lutador de Apucarana, com 11 combates na carreira, tentará a nona vitória. Também no MMA, Elton desafia o também paraguaio Waldimir Britez, de Capiatá, na categoria 62 quilos.

Defendendo o cinturão pela categoria 63 quilos, o jovem Pedro Henrique luta com Kauã Birkuer, de Capitão Leônidas Marques, e na categoria de 80 quilos, Bruno encara Vitor Montovani, também de Capitão Leônidas Marques.

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp

Siga o TNOnline no Google News