Apucaranenses de 57 anos recebem a vacina nesta quinta

Continua após publicidade

Apucarana imuniza nesta quinta-feira (10) contra a Covid-19 as pessoas de 57 anos. O atendimento no Complexo Esportivo Lagoão pelo sistema drive-thru e dentro do ginásio para quem for a pé é realizado de 8h30 às 17 horas.

O prefeito Junior da Femac informa que no momento da vacinação é necessário apresentar um comprovante de residência, como conta de luz, água e telefone com no máximo 90 dias da data de emissão, além de cartão do SUS ou CPF e um documento com foto.

A vacinação por idade começou na terça-feira em Apucarana, com a imunização de 850 apucaranenses de 59 anos. Hoje foram vacinadas 824 pessoas de 58 anos. O diretor-presidente da Autarquia Municipal de Saúde (AMS), Roberto Kaneta, lembra a importância das pessoas levarem a carteirinha de vacinação para que as equipes de saúde verifiquem se está sendo respeitado um intervalo de 14 dias entre as vacinas da gripe e da Covid-19.

Paralelamente a vacinação da Covid no Lagoão, a prefeitura está realizando a Campanha Vacina Solidária. “Quando chegar sua vez de vacinar contra o novo coronavírus, se puder doe alimento não perecível”, conclama o prefeito. O que está sendo arrecadado é distribuído pela Secretaria da Assistência Social para famílias que necessitam e entidades. A arrecadação passou de 14 toneladas.