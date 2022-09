Apucaranenses conseguem bons resultados no Mountain Bike

Da Redação

Atletas do Grupo MTB Apucarana conseguiram bons resultados no domingo (18) na sétima etapa da Copa Norte de Mountain Bike, em Cambará, no Desafio Norte Paraná, em Sarandi, pela mesma modalidade, e no Triathlon Brasil 111, na praia de Caiobá, em Matinhos. A equipe, que foi representada por 13 atletas nesses eventos, contou com apoio do Conselho Municipal de Esportes e da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana. O grupo conquistou ao todo, sete medalhas, sendo quatro de ouro, uma de prata e duas de bronze.

O prefeito Junior da Femac elogiou o desempenho da equipe nas disputas do final de semana. “Parabenizo os atletas por conquistarem bons resultados no mountain bike e no triathlon, levando o nome de Apucarana para todo o Paraná. A cidade vem mostrando a sua força nessas modalidades que contam com muitos participantes”, destaca o prefeito Junior da Femac.

Pela Copa Norte, os atletas Naidio Gonçalves, Edson Paulo e Rodrigo Santos foram campeões nas categorias light (35 a 44 anos), pro-master A2 e light (15 a 34 anos), respectivamente. Alisson Jesus obteve a segunda posição na categoria sport sub-35, Wilson Rossatti foi terceiro colocado na categoria pro-elite e Tatiara Fernandes ficou em quarto lugar na categoria pro elite feminina.

No Desafio Norte Paraná, destaque para Leonardo Almeida que faturou a medalha de ouro na categoria elite. Carlos Pataluch e João Guilherme Vanzela terminaram a competição em quarto lugar nas categorias C e A2, respectivamente, com Raquel Pataluch ficando em sétimo lugar na categoria livre.

Já os atletas Thiago Olanczuk Alves (ciclismo), Allan Jhones de Oliveira Dias Piva (corrida) e Ângelo Marquezine (natação) ganharam a medalha de bronze na competição de conjunto na categoria de revezamento pelo Triathlon Brasil 111.

Restam mais quatro etapas para a final da Copa Norte. A próxima etapa está marcada para o dia 16 de outubro em Abatiá. As outras provas são as seguintes: 9ª etapa (30 de outubro em Jacarezinho); 10ª etapa (27 de novembro em Congonhinhas) e 11ª etapa (11 de dezembro em Japira).

O Grupo MTB Apucarana também está participando do Circuito Regional. A próxima etapa ocorrerá no dia 9 de outubro em São Carlos do Ivaí, enquanto Ângulo realizará a quinta e última prova da competição no dia 6 de novembro.

