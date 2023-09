Apucaranenses conseguem bons resultados no Estadual de Atletismo

Os atletas Pedro Henrich Machado de Oliveira, Madelaine Gomes da Silva e Andrelize Vitória Pereira da Cruz, da equipe das categorias de base de atletismo da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, conseguiram bons resultados nesse final de semana no 24º Campeonato Paranaense Loterias Caixa Sub-16. A competição foi realizada no Centro Nacional de Treinamento de Atletismo (CNTA), em Cascavel.

De acordo com o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes, Apucarana ganhou três medalhas de prata e uma de bronze no Oeste do Estado. “A Madelaine trouxe duas medalhas, pois ficou em segundo lugar na prova de 1.000m com obstáculos e no salto em altura. O Pedro obteve a segunda posição também no salto em altura e a Andrelize foi terceira colocada nos 1.000m com obstáculos. Os atletas contam com o apoio total do prefeito Junior da Femac”, frisa Tom Barros.

No Campeonato Paranaense Sub-16, o município de Apucarana ainda foi representado por Yohan Gabriel Brandino de Oliveira, Raphael Porfirio Modesto e Gabrielly Eduarda dos Santos de Souza.

Yohan foi quarto colocado na prova de 250m e oitavo nos 1.000m. Raphael ficou em nono lugar nos 1.000m e Gabrielly obteve a quarta posição nos 1.000m e a sexta colocação nos 250m. Com exceção de Raphael, os demais atletas foram revelados no Circuito das Corridas de Rua das Escolas Municipais.

A disputa estadual teve também a presença de competidores de Cascavel, Curitiba, Londrina, Maringá, Campo Mourão, Paranavaí, Foz do Iguaçu, São José dos Pinhais, Rolândia, Cornélio Procópio, Medianeira, Pinhais e Colombo.

O campeonato foi realizado pela Federação de Atletismo do Paraná, em parceria com a Prefeitura de Cascavel, por meio da Fundação de Esportes e Cultura, do Governo do Estado e da Unimed.

