Apucaranenses conseguem bons resultados na Prova Cidade de Ibiporã

Participou da competição a equipe das categorias de base de atletismo de Apucarana

A equipe das categorias de base de atletismo da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana foi destaque neste final de semana durante a disputa da 1ª edição da Prova Pedestre Cidade de Ibiporã, no Paraná.

Os apucaranenses conquistaram 14 medalhas, sendo cinco de ouro, seis de prata e três de bronze. A equipe formada por jovens atletas também foi campeã geral do evento esportivo.

A competição, promovida pela Prefeitura de Ibiporã, foi disputada nas categorias de 8 a 10 anos (400m), 11 a 12 anos (620m), 13 a 14 anos (1 Km) e de 15 a 16 anos (1.5 Km), masculino e feminino.





Resultados

Foram campeões em suas categorias os atletas Adryan Gomes, Rômulo Ramos Monteiro, Yohan Gabriel Brandino, Cauã Carlos Lucchesi da Silva e Gabrielly Eduarda dos Santos de Souza.

Os jovens Davi Luiz, Luiz Fernandes, Pedro Henrich Machado de Oliveira, Guilherme Paschoal, Lara Beatriz e Madelaine Gomes da Silva conquistaram a medalha de prata, enquanto Samuel da Silva Biz, Nathaly Ramos Monteiro e Andrelize Vitória Pereira da Cruz faturaram o bronze.

“A nossa equipe voltou a ser destaque e fechou o ano com chave de ouro. Foi uma temporada positiva com muitas conquistas nas diversas provas que os atletas participaram como Vinteoitinha, Quinzinha, Campeonato Paranaense, Jogos Escolares do Paraná e Jogos Escolares Brasileiros, com o atletismo tendo o incentivo do prefeito Junior da Femac”, disse o professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes de Apucarana.





Categoria adulto

A 1ª edição da Prova Pedestre Cidade de Ibiporã também foi desenvolvida nesse final de semana pela categoria adulto, com os apucaranenses conseguindo bons resultados. Na categoria feminina, com percurso de 8 quilômetros, a atleta Claudete Pinheiro de Freitas Biz ficou em quinto lugar e Lourdes Maria de Jesus obteve a nona colocação. Já no masculino na prova de 4 quilômetros, Luiz Henrique Pereira foi o décimo colocado na classificação geral.





Fonte: Prefeitura de Apucarana.

