Apucaranenses conseguem bons resultados na Corrida Rústica de Loanda

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Os atletas Luis Cláudio de Freitas, Vanderlei dos Santos e Geison Novais de Souza, da equipe da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, conseguiram bons resultados nesse domingo (29), durante a 6ª edição da Corrida Rústica de Loanda. A competição, que reuniu 292 atletas de todo o Estado, teve provas de 5 e de 10 quilômetros nas categorias masculina e feminina.

continua após publicidade

“O Luis Cláudio e o Geison subiram no pódio em suas provas e o Vanderlei ficou entre os 20 melhores atletas na corrida de 5 quilômetros. O nosso atletismo que hoje é um dos mais fortes do Estado nas categorias de base também vem mostrando potencial na categoria adulto, modalidade que tem o incentivo do prefeito Junior da Femac”, destaca o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes de Apucarana.

-LEIA MAIS: Apucarana terá “corrida maluca” nos festejos de 80 anos

continua após publicidade

Na corrida de 5 quilômetros, o experiente atleta Luis Cláudio conquistou a segunda colocação, com o tempo de 16’21”. O vencedor foi Jeferson Machado Gaona (15’40”). Vanderlei terminou a competição em 15º lugar na classificação geral e foi terceiro colocado em sua categoria.

Geison obteve a quarta posição na corrida de 10 quilômetros, com o tempo de 33’20”. A prova por vencida por Carlos Henrique de Souza (31’05).

Os três atletas apucaranenses são treinados pela professora Luciane Yoshico e estão se preparando para a 61ª edição da Prova Pedestre 28 de Janeiro.

Na Corrida Rústica de Loanda, Kerolen Fernanda Calisto foi a campeã da prova de 5 quilômetros e Gleicelena Eleutério Cavaleiro ficou em primeiro lugar na prova de 10 quilômetros.

Siga o TNOnline no Google News