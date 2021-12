Apucaranenses conseguem bons resultados na Copa Norte

Da Redação

Os atletas das equipes Cropfield-Bertasso Serviços Automotivos e MTB Apucarana conseguiram bons resultados neste domingo (12-12), durante a realização da quinta e última etapa da Copa Norte de Mountain Bike, disputada na cidade de Japira.

Da equipe Cropfield-Bertasso, Tatiara Fernandes da Motta foi campeã da etapa final na categoria pro feminino de 15 a 34 anos e ganhou o título geral da competição. Eugenio Lessa ficou em segundo lugar na categoria sport veterano e obteve a segunda posição na classificação geral do campeonato, enquanto Sandra Lessa foi a terceira colocada na categoria sport 45+ e ficou em terceiro lugar no ranking final.

Já a equipe MTB Apucarana conseguiu os seguintes resultados: Miguel Aparecido de Souza foi campeão na categoria sport veterano e campeão geral no ranking. Edson Paulo da Silva foi o primeiro colocado na categoria sport masculino sub-40 e campeão geral no ranking. Já Wilson Rossatti obteve a segunda colocação na categoria sport sub-40 e ficou em segundo lugar no ranking final.

A MTB nas cinco etapas da competição contou com patrocínio da Charme Decorações, MM Flores, Agro

Farm, Cycling Nards, Bikers Cyclists, Dooziil, Jean Lava Car e Perfect Pinturas.

As outras etapas da Copa Norte foram disputadas nas cidades de Abatiá, Ribeirão do Pinhal, Congonhinhas e Cambará.