Apucaranenses conquistam seis medalhas na 22ª Prova Quinzinha

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes, parabenizou os jovens competidores

Com o total de seis medalhas, sendo três de ouro, uma de prata e duas de bronze, a equipe de atletismo das categorias menores da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana foi destaque nesse sábado (25/02), durante a realização da 22ª edição da Prova Pedestre Quinzinha que aconteceu pelas ruas principais de Cornélio Procópio.

continua após publicidade .

De Apucarana foram campeões os atletas Rômulo Ramos Monteiro na categoria sub-13, Yohan Gabriel Brandino de Oliveira na sub-15 e Nathaly Ramos Monteiro na sub-13 feminina. Os três jovens receberam medalhas, troféus e bicicletas como premiação. Na 23ª edição da Prova Vinteoitinha, realizada no último dia 28 de Janeiro, em Apucarana, Rômulo e Yohan também subiram no lugar mais alto do pódio em suas categorias.

O garoto Pedro Henrique Neves Bernardo faturou a medalha de prata na categoria sub-11, enquanto João Vitor Neves Bernardo na sub-11 e Gabrielly Eduarda dos Santos de Souza na sub-15 ganharam bronze na categoria sub-15.

continua após publicidade .

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes, parabenizou os jovens competidores. “Os nossos atletas voltaram a ser destaque nas corridas de rua, trazendo bons resultados de Cornélio Procópio. Fomos campeões na classificação geral por equipe, mostrando o trabalho sério que realizamos com as crianças e os adolescentes de nossa cidade e sempre contando com o apoio total do prefeito Junior da Femac e do vice-prefeito Paulo Vital”, disse o professor Grillo.

CATEGORIA ADULTO

Também nesse sábado (25/02), atletas de Apucarana conseguiram bons resultados na categoria adulto da 45ª Prova Pedestre 15 de Fevereiro. Na prova de 10 km masculino, Edson Aparecido Emídio, que representa a Secretaria Municipal de Esportes de Apucarana e o 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado (BIMec), obteve a terceira colocação na classificação geral. Também na corrida de 10 km, Valdecir Alves Martins ficou em terceiro lugar na categoria de 55 a 59 anos e Claudete Pinheiro de Freitas Biz foi segunda colocada na categoria de 40 a 44 anos.

Na prova de 5 km, Guilherme Paschoal ficou em segundo lugar na categoria de 16 a 29 anos e Isadora Cássia Biz conseguiu a terceira posição na categoria de 16 a 29 anos.

continua após publicidade .

A competição nesse final de semana teve a realização da Fundação de Esportes, Prefeitura de Cornélio Procópio e do Serviço Social do Comércio (Sesc).





Siga o TNOnline no Google News