Apucaranenses conquistam oito medalhas de ouro em torneio de Kung Fu

Três atletas de Apucarana conquistaram oito medalhas de ouro na 19ª edição da Copa Brasil Internacional de Kung Fu, realizada no final de semana (25 e 26), no Centro Esportivo Municipal Djaniro Pedroso, em Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo.

continua após publicidade

Lucas Emanuell, 14 anos, foi campeão em três categorias - Nanqun 32, Nadao 32 e Nagun 32. A Kemilly Karolunny, 13 anos, também conquistou três ouros. Ela disputou as categorias Tai Chi Chuan com leque, com espada e no estilo "Chen, Sun, Wu/Hao".

-LEIA MAIS: Confira os finalistas da Copa Apucarana de Futebol Amador

continua após publicidade

A mais nova dos representantes, Isabel Cristina, 12 anos, voltou para Apucarana com duas medalhas. Ela venceu pelas categorias Tai Chi Chuan com leque e a Chen, Sun, Wu/Hao.

Organizada Liga Brasileira de Kung Fu, o evento contou com atletas argentinos, chilenos, paraguaios e de cinco estados brasileiros.

Siga o TNOnline no Google News