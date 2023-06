Apucaranenses avançam à seletiva do Brasileiro de Skate; vídeo

Os apucaranenses Ludi Lopes e Theo Garcia conseguiram bons resultados na primeira etapa do Campeonato Paranaense de Skate, que aconteceu no último sábado (3), em Londrina, no norte do Paraná. Os resultados colocaram eles na disputa por uma vaga à competição nacional da modalidade.

Pela categoria Master (acima de 30 anos), Ludi Lopes, 36 anos, ficou na 10ª colocação. Já Theo, 16 anos, disputou a categoria iniciante e garantiu a 9ª colocação. Os atletas se classificaram à etapa Final Sul, que acontece nos dias 9 e 10 de setembro em Cascavel, no oeste do Estado.

Os skatistas representarão Apucarana no torneio que vai reunir atletas de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Em Cascavel, os apucaranenses brigam pela vaga do Campeonato Brasileiro, que, de acordo com a federação da modalidade, ainda não foram definidos o lugar e a data.

Veja a participação de Ludi Lopes na categoria Master

