Apucaranense vence torneio de tênis em Cascavel

Da Redação

O apucaranense Leonardo Rocha de Oliveira, de 36 anos, foi campeão de tênis em torneio organizado pela Federação Paranaense de Tênis e disputado no Contry Club de Cascavel. O campeonato aconteceu neste último final de semana.

continua após publicidade .

Mais de 250 atletas do Paraná, São Paulo e Santa Catarina participaram da competição. Entre eles, o evento teve como um dos competidores o tenista Bruno Maiola, que caiu na semifinal da categoria 3ª B.

A vitória final foi sobre um tenista do clube sede por 2 a 1, com as parciais de 7/6, 2/6 e 13/11. Com a conquista na categoria 4ªB (atletas com mais de 35 anos), Leonardo garantiu 1.000 pontos no ranking geral. Atualmente, ele lidera sua categoria no Paraná com 2700 pontos, 1450 a frente do segundo colocado.

continua após publicidade .

O próximo evento, que acontece na próxima sexta-feira (20), será em Curitiba, no Clube Merces, e também valerá 1000 pontos. Leonardo Rocha (4ªB) e Vinícius Siqueira (3ªB) representarão Apucarana.