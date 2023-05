Apucaranense vence provas na 3ª etapa da Copa Paraná de Motocross

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O piloto Rony Peterson Gouveia, que é apoiado pelo Conselho Municipal de Esportes e Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, conquistou duas vitórias durante a realização da terceira etapa da Copa Paraná de Motocross, que aconteceu nesse domingo (7) no município de Joaquim Távora (norte do Estado). Ele subiu no lugar mais alto do pódio nas categorias força livre nacional e MX3 nacional.

continua após publicidade .

Com os resultados alcançados na terceira etapa, Rony se manteve em segundo lugar na classificação geral das duas categorias. Na força livre nacional, o apucaranense soma 47 pontos e na MX3 nacional tem 50. O piloto Juan Carlos Pereira dos Santos, de Santa Fé, lidera as categorias força livre nacional e MX 3 nacional, com 54 e 60 pontos, respectivamente.

-LEIA MAIS: Alunos apucaranenses se destacam na fase regional dos JEP's

continua após publicidade .

“O Rony está no motocross há mais de 20 anos, sempre é destaque nas competições em que participa, além de levar o nome de Apucarana para todo o Estado. Desde o ano passado tem o nosso apoio, por meio do Conselho e da Secretaria de Esportes e conta com o incentivo do prefeito Junior da Femac”, destaca o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes de Apucarana.

O experiente piloto agora se prepara para a terceira etapa do Campeonato Paranaense da modalidade, que está marcada para o dia 28 de maio em Boa Esperança. Nessa competição, Rony ocupa o segundo lugar da categoria MX 3 nacional, com 45 pontos. O líder é o piloto Fábio de Lucena Brito, de Santo Antônio da Platina, com 50 pontos ganhos.

As etapas anteriores do Campeonato Paranaense aconteceram em Toledo e Cascavel. Na primeira cidade, Rony obteve a terceira colocação e em Cascavel terminou a prova em segundo lugar.

O piloto apucaranense compete nos dois campeonatos com o patrocínio da Mersul Malhas, Pig Poca, ZUA, Posto Vila Rica, Marchi Academia e Geração Vida.

Siga o TNOnline no Google News