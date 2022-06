Apucaranense vence campeonato nacional de Jiu-Jitsu

Da Redação

O apucaranense Pedro Henrique Zap Zielinski, de 22 anos, venceu no último sábado (25) o Campeonato Brasileiro De Jiu-Jitsu Esportivo 2022, que aconteceu no tradicional Ginásio Mauro Pinheiro, no Parque Ibirapuera, em São Paulo. O torneio reuniu cerca de 4 mil atletas de todo o Brasil.

O atleta de Apucarana, que lutou na categoria meio pesado, entre adultos, com a faixa branca, comemorou a conquista nacional. "Foram quatro lutas. Em três delas foram por finalização e uma por ponto. Venho representando com orgulho a academia BGT Jiu-Jitsu Army e Quati Jiu-Jitsu, devo também agradecer o excelente auxílio que a empresa LA Layners e a VEC Confecções me deram para que eu pudesse estar competindo", disse.

A competição foi realizada pela Confederação Brasileira de Jiu Jitsu Esportivo (CBJJE) e aconteceu nos dias 24, 25 e 26 de junho.

Pedro Henrique agora se prepara para dois grandes campeonatos que irão acontecer neste ano. No final de setembro ele terá o Pan-Americano, em São Paulo, e no final de novembro o Mundial de Jiu-Jitsu, também na capital paulista.



