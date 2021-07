Apucaranense vence campeonato de skate na região

Da Redação

O apucaranense Evandro Choma Junior, o ‘Junin’, de 13 anos, venceu o campeonato ‘Game of Skate’ disputado no último domingo (11) no Centro Social Urbano (CSU), em Arapongas.

O jovem disputou pela categoria Mirim/Iniciante, onde 14 atletas da região, de até 15 anos de idade, participaram. A competição foi organizada pela Fgb Company.

Evandro conta que treina todos os dias na calçada de casa depois das aulas na escola, mas o objetivo principal é a diversão. “Além de um esporte, é muito mais um jeito de se divertir. Óbvio que quero um dia poder disputar uma Olimpíada, mas se um dia eu conseguir, vai ser mais como um prêmio do quanto que eu me diverti e me dediquei para aprender as manobras”, disse.

Veja algumas das manobras feitas pelo apucaranense: