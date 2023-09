Apucaranense vence 6ª etapa do Campeonato Estadual de Motocross

Apoiado pelo Conselho Municipal de Esportes de Apucarana, o piloto Rony Peterson Gouveia foi o vencedor da categoria mx3 nacional na sexta etapa do Campeonato Paranaense de Motocross, que aconteceu nesse domingo (10) em Santa Helena (Oeste do Estado). Foi a primeira vitória do apucaranense na competição estadual desse ano.

Na prova do final de semana, o piloto Fábio de Lucena Brito, de Santo Antônio da Platina, obteve a segunda colocação na categoria, seguido pelo curitibano Eduardo Chuaste Júnior. Os três pilotos lutam pelo título da temporada.

“A primeira colocação alcançada no domingo foi muito importante para o Rony que segue na luta em busca do bicampeonato estadual na categoria mx3, com o piloto contando com incentivo do prefeito Junior da Femac”, destaca Tom Barros, secretário municipal de Esportes de Apucarana.

No próximo domingo (17), Rony participará da quinta etapa da Copa Paraná em Novo Itacolomi, competindo nas categorias força livre e mx3 nacional. Nas duas categorias, ele ocupa a segunda posição.

O experiente piloto de Apucarana disputa o Paranaense e a Copa Paraná com patrocínio da Mersul Malhas, Pig Poca, ZUA, Posto Vila Rica, Geração Vida e Marchi Academia.

