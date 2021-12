Apucaranense toca sino após vencer câncer de mama; Assista

Da Redação

O final de ano será de ainda mais comemorações para a apucaranense Luciana Gonçalves, de 40 anos, que venceu a batalha contra o câncer de mama no começo de dezembro. A última sessão de quimioterapia foi sinalizada após a administradora tocar o sino da ala de oncologia do Hospital da Providência, em Apucarana.

"Sem dúvida é um ano novo diferente e de muita gratidão. Só tenho a agradecer a Deus e a minha família por poder me recuperar e vencer essa doença. No começo fiquei arrasada, mas hoje me sinto vitoriosa. Troquei o medo pela fé", comemora Luciana, que foi homenageada por familiares e amigos quando tocou o sino da última quimio.

A administradora foi diagnosticada com a doença em maio deste ano. Ela passou por exames depois de sentir fortes dores no seio direito. "Fiz a mamografia, mas não apontou nada de diferente. No entanto, quando fiz a ultrassonografia, que mostrou uma suspeita, meu médico pediu para que fizesse uma biópsia. Logo após, ele me deu a notícia que eu mais temia. Estava com câncer", recorda.

Luciana conta que ficou arrasada e não conseguia parar de chorar. "Eu só pensava nos meus filhos, o Vinicius, de 19 anos, e na Emanuelle, de 12 anos. Eu não queria morrer. Me olhava no espelho e não reconhecia. Porém, após um período troquei o medo pela fé. Eu só tenho que agradecer a Deus pela minha vida. Além disso, é possível ter qualidade de vida e autoestima", complementa.

