Apucaranense terá prefeitura na palma da mão

A partir do ano que vem, o prefeito Junior da Femac e todos os cidadãos terão a Prefeitura de Apucarana na palma da mão. Seguindo o conceito de cidade inteligente, o Município assinou nesta quarta-feira (22/09) contrato com a empresa IPM Sistemas para a implantação de um sistema unificado de gestão pública. Diversas funcionalidades serão disponibilizadas, como videoatendimento, gestão eletrônica de documentos e aplicativo que permitirá a consulta de dados em qualquer lugar e em tempo real.

O contrato foi assinado em ato realizado no Cine Teatro Fênix e que contou ainda com a presença do vice-prefeito, Paulo Sérgio Vital, e de secretários e superintendentes municipais. Na oportunidade, o representante da IPM Sistemas, Antônio José Begnini, fez uma explanação sobre a atuação da empresa e o funcionamento do sistema.

O prefeito Junior da Femac ressaltou que Apucarana já integra o ranking elaborado pela Urban Systems das 100 cidades inteligentes do Brasil, ocupando a 4a posição no Estado e a 41a no País, e também está no ranking das “cidades excelentes” elaborado pela TV Bandeirantes. “Com a implantação do novo sistema, vamos ampliar a gestão da Prefeitura dentro dos conceitos de cidade inteligente, cidade digital e cidade excelente. Quando assumi em 2019, a Prefeitura tinha sete sistemas de gestão e os dados eram gerados em planilhas excel. A partir do ano que vem, teremos um único sistema de gerenciamento, que permitirá termos de fato uma ferramenta de controle e de gestão pública”, reforça Junior da Femac.

Enquanto falava para sua equipe, o prefeito lembrou que naquele momento havia 29 obras sendo executadas e 23 serviços estavam sendo disponibilizados pelo Município simultaneamente. “O prefeito não consegue estar nestes locais ao mesmo tempo, mas conseguirá ter informações em tempo real destas ações consultando os dados a partir de ferramentas tecnológicas”, pontua.

Com a assinatura do contrato, a empresa iniciará o processo de implantação do novo sistema, realizando o treinamento de todos os servidores municipais. “Haverá uma mudança de cultura organizacional, que é complexa porém necessária. Pretendemos fazer a migração e os treinamentos até o final do ano para, no início de 2022, iniciarmos o ano com o novo sistema já em operação”, prevê Junior da Femac.

Conforme André Burin, superintendente de Tecnologia da Informação, o novo sistema possuirá alta disponibilidade, pois o banco de dados estará hospedado 100% em nuvem. “Isso vai garantir que o sistema estará sempre disponível, podendo ser acessado de qualquer lugar, bastando ter acesso à internet. Outra vantagem será a disponibilização de todas as informações, de todos os setores, numa plataforma única”, observa Burin.

A IPM Sistemas, vencedora do processo licitatório, está sediada em Florianópolis (SC) e possui ainda um Data Center em Curitiba e um Centro Tecnológico em Rio do Sul (SC). A empresa já atua há 25 anos no mercado e hoje tem mais de 500 clientes e mais de um milhão de usuários.

GESTÃO ELETRÔNICA E INFORMAÇÕES EM TEMPO REAL

Conforme Antônio José Begnini, gerente de projetos da IPM Sistemas, entre as novas funcionalidades estão a gestão eletrônica de documentos. “O prefeito e outros gestores terão acesso à assinatura digital de documentos e isso vai agilizar bastante os trâmites burocráticos”, explica. Também será implantado um fluxograma digital. “Todos os processos, desde o protocolo, vão circular a Prefeitura de forma digital. E, cada vez que o processo for movimentado, o contribuinte será avisado eletronicamente”, esclarece.

O destaque da inovação tecnológica será a disponibilização de um aplicativo, através do qual prefeito, servidores públicos e o cidadão poderão acessar informações da Prefeitura. “Bastará ter um login e senha. Digitando o CPF, o aplicativo mostrará todas as interações do cidadão com a Prefeitura, informando por exemplo se ele tem filhos matriculados na rede municipal de ensino, se algum familiar realizou recentemente uma consulta médica no setor de saúde ou ainda se seu IPTU está em dia ou atrasado”, enumera Begnini, citando que o aplicativo também permitirá ao contribuinte solicitar o videoatendimento.

Já o prefeito de Apucarana terá todas as informações necessárias para a tomada de decisões na palma da mão. “Acessando o aplicativo, ele saberá qual é o saldo bancário das contas do Município, os tributos mais arrecadados, o perfil do quadro de funcionários, o comparativo entre orçamento e receitas, o montante da dívida ativa, quantas novas construções existem na cidade”, cita, acrescentando que o sistema disponibilizará à gestão municipal mais de 100 fluxos de trabalho numa mesma plataforma.