A apucaranense Elaine Beffa se recupera de um grave acidente. A empresária foi atingida por um carro no dia 22/10, sofreu ferimentos no rosto, quebrou o nariz e agora tenta identificar o motorista do veículo que fugiu sem prestar socorro. Nesta quarta-feira (3), ela registrou um Boletim de Ocorrência na Polícia Civil.

Elaine contou que estava na bicicleta dela, voltando do serviço, quando ao passar pela baixada da Rua Deolindo Massambani foi atropelada por uma Fiorino branca. "Eu voei uns quatro metros, cai de rosto no chão, fraturei meu nariz, sofri outros vários ferimentos, quase morri, algumas pessoas que estavam na rua salvaram a minha vida, eu estava me afogando no meu próprio sangue, estava com capacete, ele ficou para trás e a corda do capacete me enforcando, essas pessoas soltaram a corda, eu poderia morrer asfixiada", desabafa

A empresária está indignada com a falta de consideração do motorista. "Não dá para acreditar que alguém machuca seu semelhante e foge sem prestar socorro. Fiquei desacordada, por isso registrei um boletim para tentar identificar esse motorista, só sei que era um rapaz magro, se alguém viu, sabe de alguma coisa, por favor, me ajude, faça uma denúncia para a polícia. Muita indignação, como uma pessoa foge sem prestar socorro, não dá para acreditar que isso ainda acontece nos dias de hoje", finaliza.

Denúncias podem ser feitas para a Polícia Civil, através do telefone: (43) 3420-6700. Veja:

Apucaranense tenta encontrar motorista que fugiu de acidente - Vídeo por: Reprodução





