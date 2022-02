Apucaranense tem prejuízo de R$20 mil após furtos de fios

Da Redação

Os furtos de fios de cobre continuam preocupando comerciantes de Apucarana. Um empresário de Apucarana, que prefere não ser identificado, entrou em contato com a equipe do TNOnline, após seu barracão localizado na Avenida Minas Gerais ter sido furtado oito vezes nos últimos meses. O apucaranense diz que já perdeu as contas do prejuízo, mas que deve estar em torno de R$ 20 mil.

"Pode ser até mais de R$ 20 mil. A maior parte dos materiais levados pelos ladrões é fio de cobre. Toda vez que ocorrem os furtos, preciso chamar eletricista, comprar fios novos, contratar serralheiros. Quando entram no local pelo telhado, tenho que comprar telhas e calhas novas. É bem complicado", lamenta.

No dia 8 de fevereiro, de acordo com o empresário, os autores fizeram um estrago no estabelecimento, levando as torneiras dos banheiros e cabos de energia do relógio. "O padrão de energia ficou todo danificado e toda vez é um prejuízo grande, já que custam R$ 85 o metro de fios do relógio. A gente conserta e os bandidos vêm e estragam novamente. Estamos cansados", explica.

Uma empresa localizada na mesma região, na Avenida Minas Gerais, é gerenciada por Marcos Henrique Saran, que conta que o local já foi furtado cerca de 12 vezes, inclusive a última ocorrência foi registrada na madrugada desta terça-feira (15). "Furtos de fios foram umas cincos vezes e arrombamentos mais ou menos umas sete vezes. Como o movimento é pequeno durante a noite na região, o pessoal vem e faz um estrago, levando fios de diversos comércios", conta.

Os arrombamentos, conforme Saran, foram prejuízos maiores, quando foram levados equipamentos, computadores, bombas e motocicletas. "Moto que foi levada uma vez e foi encontrada depenada depois de três anos. A situação é bem complicada nessa região", complementa.

Caso recente

Mais uma vez o Colégio Estadual Antônio dos Três Reis de Oliveira, de Apucarana, foi alvo de criminosos. Fios de cobre foram furtados e a instituição ficou sem energia nesta segunda-feira (14). É a terceira vez que o colégio é alvo de ladrões. A instituição foi invadida duas vezes em outubro do ano passado e o prejuízo com o furto de cabos de energia no estabelecimento de ensino foi de aproximadamente de R$ 100 mil.

Veja as imagens feitas pelo empresário de Apucarana:



