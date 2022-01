Da Redação

Apucaranense tem dinheiro furtado e desconfia de amigas

Um morador do Núcleo Habitacional João Paulo I acionou a Polícia Militar (PM), de Apucarana, nesta quarta-feira (26), após relatar que desconfia que foi furtado por duas amigas que estavam em sua casa. A quantia levada não foi divulgada no boletim policial.

A equipe foi até o local e disse que estava com duas colegas em sua residência e foi tomar banho. Ao retornar, ele disse que percebeu que estava faltando uma quantia em dinheiro da carteira.

O solicitante contou aos policiais que perguntou sobre o dinheiro para as mulheres e elas não disseram nada. Ainda segundo a vítima, as moças estavam em sua residência desde às 7 horas da manhã. A PM tentou localizar as colegas do solicitante, mas não conseguiu localizá-las.