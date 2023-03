Apucaranense será sepultado nesta segunda-feira (27)

Da Redação

Conforme informações de pessoas próximas, Antônio era solteiro e deixa duas filhas

Morreu neste domingo (26), o apucaranense Antônio Marcos dos Santos, aos 52 anos. Familiares e amigos não divulgaram a causa da morte.

Conforme informações de pessoas próximas, Antônio era solteiro e deixa duas filhas, além de muitos amigos.

De acordo com informações da Autarquia de Serviços Funerários (Aserfa), o velório ocorre na Capela Mortuária Central de Apucarana. O sepultamento está marcado para às 17 horas, desta segunda-feira (27), no Cemitério Cristo Rei.

Morte em Apucarana

Um homem de 58 anos morreu afogado após sofrer um acidente de carro na madrugada desta segunda-feira (27). O condutor teria colidido contra um poste e o carro caiu próximo à Represa Tarumã, no Núcleo Habitacional Mathias Hoffman em Apucarana.

O subtenente Leal, do Corpo de Bombeiros, informou que a equipe foi acionada por volta da 1h15 e quando chegaram no local encontram a vítima submersa no lago, que tem aproximadamente 2 metros de profundidade naquele local.

