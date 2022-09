Apucaranense segue no Rally dos Sertões em Tocantins

Da Redação

A oitava etapa, que começou às 9 horas, vai de Palmas até Mateiros, no Tocantins

Começou neste domingo (4) a segunda metade do Rally dos Sertões. O piloto Otávio Enz, o 'Marreco', que representa a cidade de Apucarana na competição, segue firme na disputa pela categoria Pro Brasil. A oitava etapa, que começou às 9 horas, vai de Palmas até Mateiros, no Tocantins, com 560 km a serem percorridos.

Na primeira metade do campeonato, o apucaranense percorreu o total de 4.025km, largando de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, até o estado de Tocantins, na região central do Brasil. O piloto conseguiu três bons resultados, sendo um deles na sétima etapa, realizado na última sexta-feira (2), saindo de São Félix do Araguaia-MT até Palmas-TO, com a terceira colocação.

Restando ainda sete etapas para serem concluídas, a competição termina no dia 10 de setembro, em Salinópolis, no Pará. Os pilotos ainda passarão pelos estados do Piauí e Maranhão.

O piloto apucaranense está correndo com o apoio da Prefeitura de Apucarana, atavés da Secretaria Municipal de Esportes, da Saneabas, Mobifácil Passagens e Zenzs Western.

